Число выявленных случаев коронавируса в России за сутки незначительно снизилось | 360°

Здоровье 07 октября 2022, 13:01 Поделиться Telegram

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Viber Число выявленных случаев коронавируса в России за сутки незначительно снизилось Оперштаб сообщил о 22 268 новых случаях заражения коронавирусом в России РИА «Новости»

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По данным на 11:00 (по московскому времени) 7 октября в России выявили 22 268 случаев заражения коронавирусом. Статистику разместили на сайте оперштаба.

Поданным представителей ведомства, за последние сутки количество заразившихся коронавирусом россиян снизилось. Вчера этот показатель достигал отметки в 23 045 человек.

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Также отрицательная динамика прослеживается и в суточной статистике госпитализированных из-за коронавируса россиян. По данным на 7 октября, за последние 24 часа в больницы по всей стране поступило 2025 пациентов с таким диагнозом. Вчера врачи сообщали, что в России за сутки госпитализированы 2292 человека. В Подмосковье за все время пандемии сделали уже 20 611 724 теста.

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Снизилось и количество летальных исходов заражения коронавирусом. По данным представителей оперштаба, за последние сутки зарегистрировано 104 случая смертельного протекания инфицирования.

Сотрудники ведомства сообщили, что за последние 24 часа в России от лечения коронавируса и соответствующего наблюдения врачей были освобождены 39 573 человека.

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