Росстат назвал число умерших в феврале из-за ковида россиян

Из-за коронавируса в феврале умерло меньше россиян, чем месяцем ранее. Показатель снизился в каждой из четырех групп смертей лиц с диагностированным COVID-19.

Данные о скончавшихся жителях РФ в последний зимний месяц представил Росстат. Они опубликованы на сайте федеральной службы.

Основной причиной смерти COVID-19 в феврале указали в 14 171 случае. По сравнению с январем, это на 37,7% меньше.

Ко второй группе относят летальные исходы, при которых ковид предполагается основной причиной смерти, но нужны дополнительные медицинские исследования, чтобы подтвердить наличие вируса. В последний зимний месяц выявили 2405 таких случаев — на 48,9% ниже январских данных.

Еще 1954 смерти отнесли к третьей группе: COVID-19 являлся у скончавшихся сопутствующим заболеванием, из-за него возникли осложнения, ускорившие смерть пациента. В январе таких было на 16,4% больше.

Тех, у кого ковид был сопутствующим заболеванием, но на наступление смерти никак не повлиял, в феврале оказалось 5839 — на 27,8% ниже январских значений.