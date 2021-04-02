Число умерших от COVID-19 в России приблизилось к 100 тысячам

От последствий заражения коронавирусом за сутки в России умерли 400 человек. С марта прошлого года ковид в стране унес 99 633 жизни. Об этом сообщил оперштаб.

В течение 24 часов медики выявили 8792 новых случая болезни в 85 регионах. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в России составило 4 563 056. Выздоровели со вчерашнего дня 9832 человека, всего — 4 186 251.

В Москве за сутки +1764 случая ковида, в Санкт-Петербурге +708, в Московской области +601. В Туве и на Чукотке выявили по одному случаю.

Эпидемическая ситуация начала стабилизироваться в январе 2019 года. Сейчас в стране идет масштабная вакцинация. Для формирования коллективного иммунитета власти планируют привить более половины населения страны. Сделать бесплатный укол может любой желающий.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что по оптимистичному прогнозу пандемия коронавируса закончится через полгода. По пессимистичному — через год. По ее словам, в России пока рано отменять масочный режим из-за опасности повторной вспышки SARS-CoV-2.