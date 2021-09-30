Россию назвали примером для подражания в борьбе с курением

В пандемию рекордное число курильщиков распрощались с вредной привычкой. Всемирная организация здравоохранения считает табак все еще острой проблемой, но положительные изменения есть. И самый яркий пример этому — Россия.

Руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними доктор Кремлин Викрамасингхе в интервью газете «Известия» пояснил, что потребление табака по-прежнему является лидирующим фактором риска в Европейском регионе ВОЗ.

«И в России, и в других странах Восточной Европы наблюдаются положительные подвижки в этой сфере. Когда мы говорим о комплексном подходе в борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания», — подчеркнул специалист.

Викрамасингхе добавил, что во время пандемии многие курильщики задумались о своем здоровье и отказались от пагубной привычки. Поводом в том числе стала информация о связи курения с более тяжелым течением COVID-19.

Тем не менее некоторые стали больше употреблять табак, воспринимая его как средство борьбы с тревогой.

«Неудивительно, что увеличение употребления табака было отмечено среди тех респондентов, которые сообщали о более высоком субъективном уровне стресса во время пандемии», — заметил руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике НИЗ.

Среди факторов, которые подталкивали людей к курению, он назвал скуку, одиночество и неспособность выйти на лицу из-за карантина.