Курение оказалось защитой от ковида. Но есть фатальное но

Ученые узнали, что курильщики реже заболевали ковидом. Но если болезнь настигала их, то болели ей в тяжелой форме. Влияние курения на ковид было окутано мифами с самого начала пандемии. Спустя почти год врачи и ученые не перестают утверждать, что табак пагубно влияет на организм, и лучше отказаться от вредной привычки.

Японские ученые из Кансайского медицинского университета и Университета Хиросимы выяснили, что курильщики реже заболевают ковидом в отличие от обычных людей. Но если заражаются, то переносят болезнь в тяжелой форме, об этом написал журнал Nature.

Такой парадокс объяснили тем, что в составе дыма были токсичные и канцерогенные полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Эти вещества могут не давать образовываться рецепторам ACE-2, которые позволяют коронавирусу соединиться с клетками человека. Ученым удалось создать на основе веществ экстракт табачного дыма, который может оказаться полезным при лечении ковида.

Ранее исследователи были уверены в том, что курильщики сильнее подвержены инфекциям, в частности респираторным инфекциям. Считалось, что курение ухудшает состояние пациента при простуде, гриппе и туберкулезе. Курение было предполагаемым фактором риска у заболевших коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ/ MERS).

Курение при ковиде

В самом начале пандемии в социальных сетях активно распространялся слух о том, что курение защищает от COVID-19. Все это привело к увеличению количества курящих людей в странах.

Исследователи из Франции даже утверждали, что люди с вредной привычкой на 80% реже страдают ковидом. Они изучали состояние курящих и некурящих пациентов в больнице. Тем не менее их коллеги из Гарвардского университета и Университета Ираклион выяснили, что вероятность тяжелых симптомов при ковиде у курильщиков выше в 1,4 раза.

Курящие также в два раза чаще попадали в реанимацию, и для них чаще требовалась искусственная вентиляция легких.

О мнимой полезности курения при СOVID-19 говорил и Роспотребнадзор. Ведомство отмечало, что у давних курильщиков уменьшается жизненный объем легких, наступает одышка и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). При этом заболевании респираторные инфекции становятся опасными.

В зоне риска находились и любители электронных сигарет и кальянов. Курение последних может стать одним из факторов распространения ковида. Это связано с тем, что кальян нельзя простерилизовать обычным мытьем.

Из-за пагубного влияния курения на организм человека директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призывал вести здоровый образ жизни в период пандемии и отказаться от сигарет, написал сайт kp.ru.

Сигареты и вакцинация

Ученые из Японии обнаружили, что у курильщиков снижался уровень антител после вакцинации препаратом Pfizer. Исследователи не исключили, что отказ от курения может сделать вакцинацию более эффективной.

Курение во время вакцинации даже сравнили с употреблением алкоголя. И то, и другое расходует силы организма, поэтому пациенту стоит воздерживаться от вредных привычек.

Отказаться от курения на время вакцинации также стоит из-за усиленного тромбообразования при поступлении в организм препарата. Благодаря курению этот процесс может ускориться, поскольку одно из свойств никотина — это как раз образование тромбов.