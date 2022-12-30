Здоровье 30 декабря 2022, 13:59 Российскую вакцину от коронавируса решили сделать однокомпонентной Глава ФМБА Скворцова: вакцина от коронавируса «Конвасэл» станет однокомпонентной РИА «Новости»

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Завершился очередной этап клинических испытаний российской вакцины «Конвасэл», и она показала эффективность при введении одной дозы. Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала в эфире «России 24», что прививку могут сделать однокомпонентной, сообщил ТАСС.

Она уточнила, что изначально «Конвасэл» зарегистрировали как препарат для людей от 18 до 60 лет. В последних исследованиях приняли участие люди пожилого возраста, и он оказался для них таким же эффективным. Вероника Скворцова добавила, что даже первая доза вакцины создала у пациентов стойкий иммунитет на несколько месяцев. Это, по ее словам, облегчит проведение вакцинации.

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«Поэтому это будет одноразовая вакцина», — сказала руководитель ФМБА.

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«Конвасэл» разработал Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Он действует против всех штаммов SARS-CoV-2, в том числе «омикрона» и «стелс-омикрона».