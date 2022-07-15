Российский препарат от СМА может появиться через три года

Аналог самого дорогого препарата в мире — «Золгенсмы» — разрабатывают в России. Об этом рассказал академик РАН Сергей Куцев, пишут «Известия».

Новый препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) от компании «Биокад» нуждается в клинических испытаниях. По словам Куцева, он выйдет на рынок, предположительно, в 2025–2026 годах.

Одна доза «Золгенсмы» стоит более двух миллионов долларов (порядка 116,5 миллионов рублей). Препарат был зарегистрирован в России в декабре 2021 года. В начале июля он официально поступил в оборот.

Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец считает, что появление «Золгенсмы» на российском рынке дает надежду на выздоровление многим детям. Использование препарата останавливает развитие мышечной атрофии.