Омбудсмен Волынец объяснила важность появления препарата «Золгенсма» в России

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец сообщила, что с появлением препарата для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма» в России жизнь многих детей перестанет находиться под угрозой. Об этом написал RT.

«Дети, которые нуждаются в этом препарате, имеют ограниченное время. Укол нужно сделать до достижения ребенком двух лет. Уже доказано, что использование этого препарата полностью останавливает заболевание», — сказала Волынец.

При этом она добавила, что следующей целью является создание российского аналога, который будет стоить дешевле, но при этом будет лечить так же эффективно.

Ранее стало известно, что в России официально появился препарат «Золгенсма», применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии.