Происшествия 02 апреля 2024, 11:07 Овчарка насмерть загрызла ребенка в Кузбассе Вырвавшаяся из вольера овчарка насмерть загрызла 4-летнюю девочку в Кузбассе РИА «Новости»

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В феврале этого года в Кузбассе вырвавшаяся из вольера кавказская овчарка насмерть загрызла четырехлетнюю девочку. Хозяйка животного предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

Против 44-летней жительницы Беловского района возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следствие установило, что женщина присматривала за частным домом и пришла туда с четырехлетней девочкой.

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Обвиняемая решила покормить собак породы кавказская овчарка, и для этого слегка приоткрыла дверь вольера. Одна из собак вырвалась и напала на девочку. Животное нанесло ребенку смертельные ранения.

Женщина перенесла пострадавшую внутрь дома, однако врачи, прибыв на место происшествия, констатировали ее смерть. Дело направили в суд.

Ранее в Иркутской области мужчины с трудом отбили ребенка от набросившейся на него собаки. Крупный пес вцепился в мальчика и таскал его за одежду по двору.