Российские вакцины эффективны против «индийского» штамма коронавируса. Об этом рассказал профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский, сообщил RT.

«Пока во всех нашумевших штаммах, британский, южноафриканский, бразильский, в их белке шипа не были зарегистрированы мутации, позволявшие бы вирусу уйти от иммунного ответа», — отметил он.

По его словам, белок шипа должен очень сильно измениться, чтобы вирус перестал реагировать на медицинский препарат.

«Есть много участков, на которые садятся нейтрализующие антитела. Представить, что они все изменились, непросто. Иными словами, это маловероятно. Значит с высокой степенью вероятности вакцины будут работать», — добавил вирусолог.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» справится с «индийским» штаммом коронавируса. В результате бустерной вакцинации препарат создает очень высокий запас вируснейтрализующих антител.