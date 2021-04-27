Российская вакцина «Спутник V» справится с «индийским» штаммом коронавируса. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам ученого, российский препарат в результате бустерной вакцинации создает очень высокий запас вируснейтрализующих антител, поэтому ему будет не сложно противостоять этой мутации коронавируса, сообщил «Интерфакс».

«Индийский» штамм отличается двойной мутацией в гене S-белка. Из-за этого он считается более заразным. Кроме того, у него есть способность снижать эффективность нейтрализации антителами.

Индия сейчас находится в крайне тяжелом положении из-за огромного числа заболевших, нехватки врачей и лекарств. По последним данным, страна занимает вторую строчку по количеству зарегистрированных случаев COVID-19. Первое место сохраняют за собой США.

Первые дозы «Спутника V» будут доставлены в Индию уже в начале мая. Пока жителям страны рекомендуют соблюдать масочный режим даже дома.