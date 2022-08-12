Российские ученые создали вакцину против трех новых видов «омикрона»

Российские специалисты разработали вакцину против трех новых видов «омикрона» коронавируса (BA.1, BA.2, BA.5). Об этом сообщил РБК глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Однако внедрение препарата в систему здравоохранения по действующим правилам займет несколько месяцев. За это время может появиться новый штамм, отметил Гинцбург. По его мнению, необходимо внести изменения в регулирование выхода вакцин на рынок.

«Чтобы мы не новую вакцину регистрировали, а изменили антигенный штамм в уже существующей, нужно чтобы этот процесс занимал месяц», — пояснил академик.

Сам Гинцбург уже привился новой разработкой. Необходимость появления этого препарата он объяснил падением вируснейтрализации зарегистрированного «Спутник V» против подвида омикрона BA.5 в несколько раз.

При этом препарат стал самым экспортируемым товаром в истории России, его используют в 71 стране мира. «Спутник Лайт» оказался популярным более чем в 30 государствах, на основе препарата производят другие вакцины.