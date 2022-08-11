Вакцина «Спутник V» побила рекорды экспорта из России

Вакцина против коронавируса «Спутник V» стала самым экспортируемым лекарственным препаратом в истории России. Об этом журналистам рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Его процитировал ТАСС.

Дмитриев добавил, что вакцина зарекомендовала себя как один из наиболее эффективных и безопасных инструментов для борьбы с ковидом в мире.

«Это подтверждают результаты более чем 50 клинических исследований и данные применения „Спутника V“ в рамках национальных программ вакцинации в различных регионах мира, включая Европу, Азию, Ближний Восток и Латинскую Америку», — подчеркнул глава РФПИ.

По его словам, пандемия должна «стать важным уроком» для всего мира — научить тому, что, когда речь идет о жизнях людей, нужны «единство и коллективные усилия».

«Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа 2020 года. Это была первая в мире официально признанная вакциной от новой коронавирусной инфекции. Препарат используют в 71 стране мира с совокупным населением более четырех миллиардов человек, «Спутник Лайт» — в более чем 30 странах с населением 2,5 миллиарда. В мире уже поставили более 400 миллионов доз обеих вакцин.

РФПИ инициировал и профинансировал совместные исследования с другими ведущими производителями вакцин по созданию «вакцинных коктейлей» со «Спутником Лайт». По словам Дмитриева, «Спутник Лайт» — универсальный бустер для других вакцин, который дает более высокую защиту против «омикрона» и других штаммов.