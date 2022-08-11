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    11 августа 2022, 11:21

    Вакцина «Спутник V» побила рекорды экспорта из России

    Глава РФПИ Дмитриев: вакцина «Спутник V» стала самым экспортируемым препаратом в России

    Оксана Кириллова

    Вакцина против коронавируса «Спутник V» стала самым экспортируемым лекарственным препаратом в истории России. Об этом журналистам рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Его процитировал ТАСС.

    Вакцина «Спутник V» побила рекорды экспорта из России

    Дмитриев добавил, что вакцина зарекомендовала себя как один из наиболее эффективных и безопасных инструментов для борьбы с ковидом в мире.

    «Это подтверждают результаты более чем 50 клинических исследований и данные применения „Спутника V“ в рамках национальных программ вакцинации в различных регионах мира, включая Европу, Азию, Ближний Восток и Латинскую Америку», — подчеркнул глава РФПИ.

    По его словам, пандемия должна «стать важным уроком» для всего мира — научить тому, что, когда речь идет о жизнях людей, нужны «единство и коллективные усилия».

    «Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа 2020 года. Это была первая в мире официально признанная вакциной от новой коронавирусной инфекции. Препарат используют в 71 стране мира с совокупным населением более четырех миллиардов человек, «Спутник Лайт» — в более чем 30 странах с населением 2,5 миллиарда. В мире уже поставили более 400 миллионов доз обеих вакцин.

    РФПИ инициировал и профинансировал совместные исследования с другими ведущими производителями вакцин по созданию «вакцинных коктейлей» со «Спутником Лайт». По словам Дмитриева, «Спутник Лайт» — универсальный бустер для других вакцин, который дает более высокую защиту против «омикрона» и других штаммов.