Российские ученые разработали систему определения видов коронавируса

Методику, с помощью которой ученые научились определять, каким именно штаммом заразился человек, разработали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом сообщила газета «Известия».

Работа по секвенированию геномов коронавируса предполагает несколько этапов, сказано в материале. Сперва у взятых у пациента проб (мазков) выделяют РНК вируса, объяснил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Затем нужна дополнительная подготовка, она позволит сделать материал «понятным» для специального прибора — секвенатора.

«Если выделение РНК проблем обычно не вызывает, и в России есть собственные производители необходимых для этого этапа реагентов, в том числе и наш Институт эпидемиологии», — рассказал специалист.

Набор реагентов ARTIC был взят в качестве основы отечественной разработки. Этот набор создали зарубежные исследователи. Эту панель модифицировали в ЦНИИ эпидемиологии с учетом новых генетических вариантов коронавируса, в числе которых и «омикрон».

В то же время, нужные реагенты уже создают в РФ. Как отметил Хафизов, разработку уже используют в ЦНИИ эпидемиологии и других подразделениях Роспотребнадзора.

В России за сутки в больницы с коронавирусом попали 1454 человека. Полностью выздоровели от ковида еще 16 496 человек, 233 пациента скончались. Суточный прирост новых случаев ковида составил 10 263.