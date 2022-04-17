Число госпитализированных с ковидом в России за сутки упало на 50%

За минувшие сутки в России в больницы с коронавирусом попали 1454 человек. Накануне показатель был на 50,3% выше, заявили в оперштабе.

Полностью выздоровели от ковида за последние 24 часа еще 16 496 человек, 233 пациента скончались. Суточный прирост новых случаев ковида составил 10 263.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране провели свыше 288,2 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки было проведено 205 тысяч тестов.

Ранее в оперштабе рекомендовали пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест и соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия нужно остаться дома и обратиться за медицинской помощью.