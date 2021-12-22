Российские ученые подвели первые итоги исследования «омикрона»

Вариант коронавируса «омикрон» схож по симптомам с обычным сезонным гриппом. Об этом сообщило издание «Говорит Москва» со ссылкой на оперштаб.

По сведениям ученых, для эффективной борьбы с новым штаммом следует пройти полную вакцинацию. В том случае, если человек ранее уже переболел ковидом, ему следует сделать ревакцинацию.

Они отмечают, что «омикрон» похож по своим признакам на грипп. Также ученые пояснили, что высокий процент среди заразившихся «омикроном» — молодые пациенты, преимущественно дети. Врачи добавили, что есть большое количество зараженных новым вариантом, переносящих вирус без симптомов.

Медики считают, что запрет на авиасообщение между ЮАР и РФ может быть пересмотрен на основе текущей эпидемической ситуации.

20 российских врачей посетили ЮАР для изучения нового штамма «омикрон», они работали в республике с 13 по 22 декабря.

По состоянию на 22 декабря новый штамм COVID-19 был обнаружен в России у 41 человека.