Оперштаб перечислил группы риска для «омикрона»

Штамм коронавируса «омикрон» часто поражает молодых людей и особенно детей. Большое количество заражений выявили именно среди этих групп. Как сообщило РИА «Новости», об это рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса по итогам российско-южноафриканской научной миссии.

«Отмечены высокая инфицированность у молодых пациентов, в особенности у детей, на ранних стадиях. До 50% из всех обращающихся в лечебные учреждения по разным причинам инфицированы», — заявил представитель оперативного штаба.

Тяжело переносят заболевание, которое вызывает штамм «омикрон», пожилые люди, а также пациенты, которые не прошли вакцинацию. У двух этих групп есть риски возникновения осложнений.

На сегодняшний день в России выявили 41 случай заражения штаммом «омикрон». Впервые новую версию коронавируса нашли в странах Южной Африки в середине ноября. Отличие нового штамма в большом количестве мутаций, что увеличивает скорость его распространения. По последним данным, «омикрон» выявили уже в 70 странах мира. В некоторых государствах он уже стал доминирующим.