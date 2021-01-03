Российские ученые не поверили в открытие новой «болезни X»

Сообщения об открытии новой смертельно опасной «болезни X» от африканского ученого Жан-Жака Муембе-Тамфума нельзя считать достоверными по нескольким причинам. В Африке очень много таких лихорадок, а якобы нулевая пациентка до сих пор ждет результаты своих анализов.

Об этом Ura.ru рассказал доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«Это только предположения. Их можно написать множество. Он зафиксировал лихорадку, но их в Африке очень много. Пациентка только ждет результаты. Они должны провести дополнительные исследования, чтобы показать, что это такое», — отметил он.

Похожее мнение выразил в беседе с изданием и заместитель директора по клинической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. Он отметил, что в Африке всегда было много геморрагических лихорадок, в том числе — новых и неизученных. Они могут распространиться, но не все это делают. В пример Малеев привел Эболу, которая так и осталась на территории Африки. При этом он добавил, что возможность распространения есть, но все зависит от самого вируса и его особенностей.

Ранее первооткрыватель Эболы Жан-Жак Муембе-Тамфум заявил, что нашел нулевого пациента, который заразился новой смертельно опасной «болезнью X». У больной были симптомы геморрагической лихорадки, но тесты на Эболу и другие известные вирусы показали отрицательные результаты.