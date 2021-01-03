Ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который один из первых обнаружил вирус Эболы, предупредил о возможности появления смертельно опасной «болезни X». Он считает, что уже нашел нулевого пациента.

Врач из Демократической Республики Конго Дадин Бонколе рассказал СNN о своей пациентке, у которой были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом ее тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательный результат. Профессор опасается, что это новая «болезнь X», которая может охватить мир так же быстро, как СOVID-19, но у которой смертность составляет от 50% до 90% — как от Эболы.

Ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум отметил, что после того, как он обнаружил вирус Эбола, он стал искать новые патогены, которые могут навредить человечеству, чтобы начать с ними бороться на ранних стадиях. Он подчеркнул, что множество болезней таятся в тропических лесах Африки. И новая болезнь, которая может стать еще большей угрозой, чем COVID-19, обязательно появится.

Пациентка лечащего врача Дадин Бонколе, по словам Муембе-Тамфума, выздоровела, но ее образцы были протестированы на месте и отправлены в Национальный институт биомедицинских исследований Конго (INRB) в Киншасе, где они были дополнительно проверены на другие заболевания с аналогичными симптомами. Все результаты отрицательные, болезнь, поразившая ее, остается загадкой.

Согласно исследованиям Марка Вулхауса, профессора эпидемиологии инфекционных заболеваний в Эдинбургском университете, новые виды вирусов обнаруживаются со скоростью от трех до четырех в год. Большинство из них происходят от животных.

Эксперты говорят, что рост числа новых вирусов в значительной степени является результатом экологического разрушения и торговли дикими животными. Поскольку их естественная среда обитания исчезает, такие животные, как крысы, летучие мыши и насекомые, выживают там, где убивают более крупных животных. Они способны жить рядом с человеком и часто подозреваются в том, что являются переносчиками новых болезней для людей.

Существование новой «болезни X» пока всего лишь гипотеза, но ученые сходятся в одном: она обязательно появится, потому что человечество продолжает уничтожать среду обитания животных.