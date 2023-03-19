Здоровье 19 марта 2023, 02:45 Российские ученые научились выявлять депрессию по МРТ «Известия»: ученые разработали метод диагностики депрессии по данным МРТ Pixabay

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Специалисты Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ имени Канта и их коллеги из Пловдивского университета и Уральского федерального университета научились выявлять депрессию по МРТ. Эффективность методики подтвердили испытания с участием 84 пациентов, сообщили «Известия».

Метод основан на анализе связей в мозге, которые отличаются у больных и здоровых людей. Практикующие психотерапевты считают, что МРТ-диагностика может быть полезна врачам, но только в качестве дополнительного инструмента.

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Исследование показало, что томограф может диагностировать тяжелые эмоциональные расстройства с точностью до 93%. Анализ изображения мозга проводит искусственный интеллект, обученный находить различия в нейронных связях у здоровых и больных людей. Выяснилось, что у людей с большим депрессивным расстройством наблюдается ослабление связей между отдельными областями мозга.

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Обследование занимает не более 15 минут. Его можно проводить на больших стандартных томографах, которые есть в больницах и поликлиниках.

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