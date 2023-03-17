Интересное 17 марта 2023, 15:46 Парфюмер Кедр рассказал, какие эфирным масла могут спасти от депрессии

Читать 360tv в

Психолог и ароматерапевт Роман Кедр в беседе с изданием pravda-nn.ru рассказал, какие парфюмерные масла могут спасти от депрессии и помочь в любовных делах.

По словам специалиста, цитрусовые ноты повышают работоспособность и обладают сильными антистрессовыми свойствами. Для поднятия настроения можно использовать аромалампу цитрусовой группы. Отличным вариантом будет эфирное масло с лимоном, мандарином, бергамотом, апельсином или грейпфрутом.

Реклама

Помимо цитрусовых нот, улучшить настроение помогают и пряные ароматы, такие как мускатный орех, черный перец, гвоздика, тимьян. А привлечь внимание мужского пола можно с помощью иланг-иланга.

Реклама

Женщины, в свою очередь, особо реагируют на мужчин, которые пользуются ароматами с добавлением пачули, ветивера, базилика и имбиря, подчеркнул Кедр.