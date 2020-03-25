Российские синагоги закроют из-за коронавируса

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) из-за пандемии COVID2019 закроет синагоги в регионах страны несмотря на то, что в большинстве областей официально подтвержденных случаев зафиксировано не было.

В сообщении на сайте федерации сказано, рекомендации о закрытии на прошлой неделе были направлены на места президентом ФЕОР Александром Бородой и главным раввином России Берл Лазаром. Мера названа превентивной.

При этом закрытие синагог не означает прекращение работы общин. Они будут работать в дистанционном формате. Например, уроки Торы будут организованы онлайн.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион предложил пожилым православным христианам не приходить в церковь, и молиться дома. Тем более, что богослужения транслируются онлайн. В храм можно приходить только на причастие.