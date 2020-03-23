«Можно молиться, не выходя из дома». В РПЦ призвали приходить в храмы только на причастие
РПЦ просит всех пожилых людей воздержаться от посещений храмов в ближайшие дни, сообщает «Интерфакс». Это все делается ради того, чтобы люди могли защититься от коронавируса.
«Приходите в храм тогда, когда вы хотите причаститься Святых Христовых Таин. А если вы просто хотите помолиться вместе с церковной общиной, то воспользуйтесь электронными средствами связи и смотрите трансляцию богослужения», — сказал митрополит и добавил, что это, естественно, временная мера.
Иерарх подчеркнул, что сейчас всем необходимо ситуации особенно бережно относиться к пожилым людям, ведь они — в основной группе риска.
Митрополит Иларион также посоветовал людям старшего поколения максимально сократить круг общения, меньше ездить в метро и соблюдать дистанцию во время разговора. «Не бойтесь этим кого-либо обидеть», — подытожил митрополит.
Прихожан РПЦ заверили, что в онлайн-богослужениях нет ничего страшного. Технологии не стоят на месте. В Российской православной церкви заявили, что независимо от уровня эпидемии в стране не закроется ни один храм и не отменится ни одно богослужение.
Накануне Патриарх Кирилл на фоне коронавируса утвердил специальные тексты молитв.