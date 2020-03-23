«Можно молиться, не выходя из дома». В РПЦ призвали приходить в храмы только на причастие

Сейчас, на фоне пандемии коронавируса, приходить в храмы нет необходимости. Исключение — дни причастия. Все богослужения в церкви транслируются в прямом эфире. С таким заявлением к пожилым людям обратился глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

РПЦ просит всех пожилых людей воздержаться от посещений храмов в ближайшие дни, сообщает «Интерфакс». Это все делается ради того, чтобы люди могли защититься от коронавируса.

«Приходите в храм тогда, когда вы хотите причаститься Святых Христовых Таин. А если вы просто хотите помолиться вместе с церковной общиной, то воспользуйтесь электронными средствами связи и смотрите трансляцию богослужения», — сказал митрополит и добавил, что это, естественно, временная мера.

Иерарх подчеркнул, что сейчас всем необходимо ситуации особенно бережно относиться к пожилым людям, ведь они — в основной группе риска.

Митрополит Иларион также посоветовал людям старшего поколения максимально сократить круг общения, меньше ездить в метро и соблюдать дистанцию во время разговора. «Не бойтесь этим кого-либо обидеть», — подытожил митрополит.

Прихожан РПЦ заверили, что в онлайн-богослужениях нет ничего страшного. Технологии не стоят на месте. В Российской православной церкви заявили, что независимо от уровня эпидемии в стране не закроется ни один храм и не отменится ни одно богослужение.

Накануне Патриарх Кирилл на фоне коронавируса утвердил специальные тексты молитв.