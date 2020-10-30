«Данный препарат в первую очередь используется в комплексной терапии пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в стационарных условиях. Поэтому все медицинские организации полностью обеспечены „Клексаном“ и его аналогами, а также имеют их необходимый запас», — рассказали в министерстве.

«Клексан» есть на складах дистрибьютеров, а очередная поставка аналога состоялась 22 октября.

Ранее СМИ сообщили о нехватке этого лекарства в аптеках.

Генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк рассказал РБК, что продажи «Клексана» в России в октябре упали на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.