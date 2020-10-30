Жизненно важный препарат для лечения СОVID-19 раскупили в аптеках

Россияне раскупили жизненно важный препарат «Клексан», применяемый для лечения COVID-19. По словам производителя, все дело в ажиотажном спросе. При этом в Минздраве уверяют, что в больницах лекарство есть.

Раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия раскупили в нескольких регионах, в том числе в Москве и области. Этот препарат входит в перечень жизненно важных лекарств. Его используют для лечения пациентов с коронавирусом и назначают беременным, чтобы уменьшить риски появления тромбов.

«В этом году очень большие продажи. Сейчас его вообще нет в аптеках, только в больницах остался. Дефицит был еще в первую волну [пандемии]», — заявил РБК директор по развитию сети аптек A.v.e Group Нодар Солярик.

Эти слова подтвердил директор фармкомпании «Санофи» по корпоративным связям в евразийском регионе Юрий Мочалин. Именно эта компания выпускает «Клексан». По словам Мочалина, препарат сейчас не найти в аптеках из-за большого спроса. Лекарство стали скупать на фоне пандемии, а Минздрав включил его в рекомендации по лечению и профилактике COVID-19.

«На фоне возникшей ситуации с резким ростом мирового спроса на субстанции эноксопарина из-за пандемии COVID-19 есть серьезный риск обеспечения пациентов, нуждающихся в лекарственном препарате. Поэтому компания уже сейчас рассматривает все возможности обеспечения пациентов дополнительными объемами препарата к текущему производству», — отметил директор «Санофи».

В пресс-службе Минздрава подчеркнули, что ситуация с «Клексаном» находится на контроле. Предыдущая поставка препарата была 22 октября. Так как лекарство в первую очередь используется для лечения больных COVID-19, то им полностью обеспечены все медицинские организации.