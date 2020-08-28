Российские больницы приготовились к возможной второй волне COVID-19

Медучреждения России готовы к возможной второй волне коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Так он ответил на вопрос журналистов РИА «Новости» о готовности больниц к вероятному повторному распространению инфекции и наплыву пациентов.

«Медицинские учреждения готовы, поскольку уже период организации в предыдущие периоды прошел и сформировался принцип работы двойного назначения. В том числе сейчас идет поставка вакцины против гриппа», — приводит слова Мурашко ТАСС.

Министр также назвал российскую вакцину «достойным оружием», и напомнил, что на сайте Москвы открылась запись на клинические исследования третьей фазы. По его данным, в них примут участие почти 40 тысяч человек.

Михаил Мурашко добавил, что медицинские учреждения, в которых состоится третий этап исследований, уже начали получать вакцину. Он также напомнил, что на этапе регистрации находятся еще три вакцины от коронавируса.

Второй препарат может быть зарегистрирован в ускоренном порядке параллельно с третьим этапом тестирования.