Здоровье 29 февраля 2024, 02:31 Россиянок предупредили о риске диабета при рождении крупного ребенка Врач Силаева: диабет могут спровоцировать стрессы и рождение крупного ребенка Freepik

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В группу риска по сахарному диабету включили не только пациентов с ожирением и гипертонией, но и женщин, которые родили крупных детей. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала врач-эндокринолог Анастасия Силаева.

«Существуют такие факторы риска для развития сахарного диабета, как пожилой возраст, гипертония, избыточная масса тела пациента, ожирение, нарушение обмена холестерина. Это еще и рождение крупного плода в анамнезе», — заявила врач.

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Спровоцировать развитие заболевания также могут стресс или перенесенный коронавирус. Людям стоит обращать внимание на такие моменты, как сухость во рту, слабость и кожный зуд, предупредила Силаева.

Врач уточнила, что некоторые пациенты узнают о наличии сахарного диабета только при подготовке к операции.

Ранее кардиолог Анастасия Фомичева предупредила, что люди с фигурой «яблоко» более подвержены заболеваниям сердца и сахарному диабету, чем обладатели грушевидных пропорций. Она объяснила это тем, что излишки жира в области живота связаны с повышенным уровнем холестерина в крови и сниженной чувствительностью клеток к инсулину.