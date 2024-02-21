Общество 21 февраля 2024, 19:05 Врач Фомичева: люди с фигурой «яблоко» чаще страдают сахарным диабетом

Читать 360tv в

Особенности строения тела человека влияют на предрасположенность к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Об этом рассказала кардиолог Анастасия Фомичева в беседе с РИАМО.

Врач отметила, что люди с фигурой «яблоко» более подвержены заболеваниям сердца и сахарному диабету, чем обладатели грушевидных пропорций.

Реклама

По словам эксперта, излишний жир в области талии связан с повышенным уровнем холестерина в крови, а также сниженной чувствительностью клеток к инсулину, добавил сайт kp.ru.