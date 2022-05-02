Россияне стали меньше болеть ковидом

Врачи за последние сутки зафиксировали снижение количества положительных результатов тестов на коронавирус и госпитализаций с подтвержденным COVID-19. Об этом стало известно из обновленной статистики оперштаба.

По состоянию на утро 2 мая в России зафиксировали 6207 заразившихся коронавирусом. Это на 840 случаев сравнению с предыдущим днем.

За последние сутки в больницы поступили 1152 россиянина с тяжелой формой ковида. Статистика госпитализаций также показывает положительную динамику. За прошедшие сутки, 1 мая, зафиксировали 1442 случая.

Оперштаб отчитался о 7502 россиянах, которых за последние 24 часа признали выздоровевшими от коронавирусной инфекции.

Количество смертей от ковида тоже снижается. По состоянию на 2 марта зафиксировано 136 летальных исходов, что на 11 случаев меньше по сравнению с 1 мая.

Главный внештатный кардиолог Минздрава Московской области Мария Глезер в интервью «Известиям» сказала, что часть смертей от коронавирусной инфекции напрямую связана с сердцем. Она призвала россиян тщательнее следить за здоровьем и не терять бдительность после отмены ограничений.

Врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что после после майских праздников статистика заболеваемовидом в Москве может ухудшиться. Он предположил, что увеличение случаев заражения не будет большим и посоветовал жителям столицы проводить больше времени на свежем воздухе..