Москвичей предупредили о возможном росте заболеваемости ковидом после праздников

После майских праздников в Москве может произойти «некоторое повышение» заболеваемости COVID-19. Об этом РИА «Новости» сообщил врач-инфекционист Николай Малышев.

«Даже Минздрав предупреждал, что возможен подъем, но я не думаю, что он будет большой», — отметил он.

Малышев добавил, что россияне стали реже выезжать за рубеж «по понятным причинам», да и внутренняя миграция в стране невысока и не окажет значительного влияния на эпидситуацию. Инфекционист напомнил, что в Китае после Олимпиады произошел резкий подъем заболеваемости ковидом, связанный как раз с миграцией населения.

Ранее Николай Малышев посоветовал во время майских праздников проводить больше времени на свежем воздухе, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Россияне продолжат отдыхать до 3 мая включительно, выйдут на работу с 4 по 6 мая, а затем их ждет короткий отпуск — до 11 мая.

Глава Минздрава Михаил Мурашко предупреждал о вероятной вспышке ковида в конце мая — июне из-за снижения коллективного иммунитета.