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    08 февраля 2021, 16:12

    Россияне стали чаще заболевать проказой

    Александр Блинов

    В России в 2020 году выявили шесть новых случаев заболевания проказой, при этом годом ранее зафиксировали лишь один случай. Об этом рассказал глава НИИ по изучению лепры Виктор Дуйко.
    Россияне стали чаще заболевать проказой

    Научно-исследовательский институт, расположенный в Архангельской области, является единственным госучреждением в стране, которое занимается диагностикой и лечением проказы. Руководитель НИИ сообщил, что в 2019 году в России был выявлен лишь один первичный случай заболевания, а в 2020 году их число выросло до шести.

    «В прошлом году у нас было шесть новых случаев заболевания лепрой по всей России: у жителя Санкт-Петербурга, у жителя Калмыкии, остальные заболевшие — жители Астраханской области», — рассказал Дуйко РИА «Новости».

    Специалист объяснил, что прирост числа заболевших, во-первых, связан с лучшей диагностикой. Во-вторых, повлияла ситуация с коронавирусом, который ведет к обострению всех инфекционных заболеваний.

    Проказа является хронической инфекционной болезнью. Она характеризуется поражением кожи, периферической нервной системы, слизистых оболочек и внутренних органов.