Россияне стали чаще заболевать проказой

В России в 2020 году выявили шесть новых случаев заболевания проказой, при этом годом ранее зафиксировали лишь один случай. Об этом рассказал глава НИИ по изучению лепры Виктор Дуйко.

Научно-исследовательский институт, расположенный в Архангельской области, является единственным госучреждением в стране, которое занимается диагностикой и лечением проказы. Руководитель НИИ сообщил, что в 2019 году в России был выявлен лишь один первичный случай заболевания, а в 2020 году их число выросло до шести.

«В прошлом году у нас было шесть новых случаев заболевания лепрой по всей России: у жителя Санкт-Петербурга, у жителя Калмыкии, остальные заболевшие — жители Астраханской области», — рассказал Дуйко РИА «Новости».

Специалист объяснил, что прирост числа заболевших, во-первых, связан с лучшей диагностикой. Во-вторых, повлияла ситуация с коронавирусом, который ведет к обострению всех инфекционных заболеваний.

Проказа является хронической инфекционной болезнью. Она характеризуется поражением кожи, периферической нервной системы, слизистых оболочек и внутренних органов.