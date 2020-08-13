Россияне стали чаще страдать от заболеваний щитовидки

В 2019 году на этот недуг жаловались 3,62 миллиона граждан, при том что в 2018-м — 3,49 миллиона. Особенно разница заметна по сравнению с началом 2014 года, когда было зарегистрировано 2,84 миллиона случаев.

Больше всего от заболеваний щитовидки страдают в Москве — 290,7 тысячи человек, Санкт-Петербурге — 232,7 тысячи и Краснодарском крае — 143 тысячи.

Наименьшие цифры зафиксированы в Чукотском автономном округе (860 жителей), Еврейской автономной области (977), Ненецком автономном округе (1421), Магаданской области (1965) и Калмыкии (3045).

Ранее ученые выяснили, что излучение мобильных телефонов практически в два раза увеличивает вероятность развития рака щитовидной железы. Правда, опасаться этого стоит людям с определенной особенностью генотипа.