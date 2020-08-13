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    13 августа 2020, 13:53

    Россияне стали чаще страдать от заболеваний щитовидки

    Алена Макаренко

    Россияне стали чаще страдать болезнями щитовидной железы. Об этом сообщил сайт NEWS.ru со ссылкой на данные Минздрава.
    Россияне стали чаще страдать от заболеваний щитовидки

    В 2019 году на этот недуг жаловались 3,62 миллиона граждан, при том что в 2018-м — 3,49 миллиона. Особенно разница заметна по сравнению с началом 2014 года, когда было зарегистрировано 2,84 миллиона случаев.

    Больше всего от заболеваний щитовидки страдают в Москве — 290,7 тысячи человек, Санкт-Петербурге — 232,7 тысячи и Краснодарском крае — 143 тысячи.

    Наименьшие цифры зафиксированы в Чукотском автономном округе (860 жителей), Еврейской автономной области (977), Ненецком автономном округе (1421), Магаданской области (1965) и Калмыкии (3045).

    Ранее ученые выяснили, что излучение мобильных телефонов практически в два раза увеличивает вероятность развития рака щитовидной железы. Правда, опасаться этого стоит людям с определенной особенностью генотипа.

    Новости SMI.FM