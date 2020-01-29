Мобильные телефоны и геном — ученые рассказали об опасности для щитовидной железы
Ученые из Йельского университета нашли особенность генотипа, при которой повышается риск рака щитовидной железы при частом использовании сотовых телефонов. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на издание MedicalExpress.
Излучение мобильных телефонов почти в два раза повышает вероятность развития рака щитовидной железы. Однако опасаться этого стоит людям с определенной особенностью генотипа.
Ученые изучили данные 900 пациентов. Оказалось, что повышенный риск есть для людей с однонуклеотидным полиморфизмом, сообщил «Царьград».
Авторы работы отметили, что их исследование стало первым, где изучили «комбинированное влияние генетической восприимчивости и использования сотового телефона на риск рака щитовидной железы». Они подчеркнули, что дальнейшая работа поможет лучше понять связь между этими двумя факторами.