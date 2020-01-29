Излучение мобильных телефонов почти в два раза повышает вероятность развития рака щитовидной железы. Однако опасаться этого стоит людям с определенной особенностью генотипа.

Ученые изучили данные 900 пациентов. Оказалось, что повышенный риск есть для людей с однонуклеотидным полиморфизмом, сообщил «Царьград».

Авторы работы отметили, что их исследование стало первым, где изучили «комбинированное влияние генетической восприимчивости и использования сотового телефона на риск рака щитовидной железы». Они подчеркнули, что дальнейшая работа поможет лучше понять связь между этими двумя факторами.