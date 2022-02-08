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    08 февраля 2022, 16:04

    Россияне смогут удаленно оформить больничный до 15 марта

    Глава Минздрава Мурашко: оформить больничный дистанционно можно до 15 марта

    Александр Блинов

    Дистанционное оформление больничных листов будет действовать до 15 марта. Об этом в ходе заседания координационного совета при правительстве сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передал РБК.

    Россияне смогут удаленно оформить больничный до 15 марта

    «Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта», — сказал министр здравоохранения.

    Новый порядок открытия больничных позволяет россиянам при симптомах ОРВИ или ковида оформить листок нетрудоспособности дистанционно, позвонив по телефону 122. Также можно обратиться в кол-центр поликлиники по месту жительства. После консультации пациентам могут оформить электронный больничный на семь дней. При этом сдавать ПЦР-тест на коронавирус не потребуется.

    Если через семь дней самочувствие придет в норму и не будет никаких признаков респираторного заболевания, закрыть больничный тоже можно будет удаленно.

    Открыть и закрыть больничный удаленно можно в том числе и в Московской области.

    Число людей с ковидом, которые лечатся дома, более чем в два раза превысило пик заболеваемости, который наблюдался в октябре–ноябре 2021 года, отметил Мурашко. Сейчас более 93% пациентов с коронавирусом в России проходят лечение амбулаторно, передал слова министра.