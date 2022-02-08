Россияне смогут удаленно оформить больничный до 15 марта

Дистанционное оформление больничных листов будет действовать до 15 марта. Об этом в ходе заседания координационного совета при правительстве сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передал РБК.

«Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта», — сказал министр здравоохранения.

Новый порядок открытия больничных позволяет россиянам при симптомах ОРВИ или ковида оформить листок нетрудоспособности дистанционно, позвонив по телефону 122. Также можно обратиться в кол-центр поликлиники по месту жительства. После консультации пациентам могут оформить электронный больничный на семь дней. При этом сдавать ПЦР-тест на коронавирус не потребуется.

Если через семь дней самочувствие придет в норму и не будет никаких признаков респираторного заболевания, закрыть больничный тоже можно будет удаленно.

Открыть и закрыть больничный удаленно можно в том числе и в Московской области.

Число людей с ковидом, которые лечатся дома, более чем в два раза превысило пик заболеваемости, который наблюдался в октябре–ноябре 2021 года, отметил Мурашко. Сейчас более 93% пациентов с коронавирусом в России проходят лечение амбулаторно, передал RТ слова министра.