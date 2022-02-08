Россияне смогут получить QR-код при любом уровне антител

Для получения QR-кода требований к уровню антител нет, достаточно их наличия по результатам теста. Об этом помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил РИА «Новости».

«Требований к уровню антител не устанавливается — достаточно их наличие в организме», — заявил Кузнецов.

В Минздраве ранее заявили, что россияне с 21 февраля смогут получить ковид-сертификат при наличии положительных результатов теста на наличие антител к коронавирусу. Такой QR-код будет действовать в течение шести месяцев с момента получения результатов.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил RТ, что начало выдачи QR-кодов по антителам «давно обещанное решение». Он приветствовал то, что Минздрав юридически это оформил.

Сертификат сформируется на портале госуслуг при наличии информации о результатах теста на антитела не позднее трех дней со дня подачи заявления, написала «Газета.ru». Пройти исследование можно в любой лицензированной лаборатории.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила газете «Известия», что выдача QR-кодов по тестам на антитела — это нормально, поскольку если они есть, значит, человек переболел.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов рассказал «360», как расшифровать результаты теста на антитела.