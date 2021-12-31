Россияне рассказали, как правильно выбирать красную икру

«Самая полезная программа» с Владимиром Щегловым на РЕН ТВ дала понять россиянам, каким образом выбирать икру к новогоднему столу. Риск «нарваться на подделку» здесь очень велик.

Первое, что должно обратить на себя внимание — цена. Она не должна быть «запредельно» высокой, но и слишком низкая цена может говорить о том, что производитель здорово сэкономил на компонентах. Последний также обязательно должен указать состав, дату, точный адрес изготовления продукта и место промысла.

В качественном продукте не должно быть ничего, кроме самой икры, соли и разрешенных консервантов — обычно это сорбиновая кислота и бензоат натрия. Может быть растительное масло, если сырье было заморожено. Не стоит покупать икру «из лососевых пород рыб» — желательно, чтобы была задействована и указана одна конкретная порода.

Нерест лососевых начинается в мае и длится до октября. Если дата производства другая, то речь идет опять же о замороженном сырье, и такое должно стоить вдвое дешевле. При вскрытии банки надо обратить внимание на запах. Качественная икра будет приятно пахнуть рыбой, если запах слишком резкий, то икра может быть просрочена.

Ранее врач-гастроэнтеролог Сергей Логинов назвал допустимую норму красной икры в день - не более двух-трех чайных ложек.