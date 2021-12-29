Врач Логинов посоветовал россиянам есть не более 2-3 чайных ложек красной икры в день

Врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Саратова Сергей Логинов назвал допустимую норму красной икры в день. По словам медика, специалисты во всем мире рекомендуют съедать не более двух-трех чайных ложек. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Чрезмерное потребление икры может отрицательно сказаться на вашем здоровье. Она содержит в себе много соли и консервантов, которые вызывают отеки в организме», — рассказал врач.

Лучше всего отдавать предпочтение слабосоленой икре без консервантов. Особенно важно, чтобы ей не злоупотребляли дети, поскольку продукт является аллергенным.

Гастроэнтеролог отметил, что в красной икре содержится фолиевая кислота, йод, фосфор, калий, железо, кальций, полиненасыщенные жирные кислоты. Также она полезна за счет большого содержания в ней белка и невысокой калорийностью. Врач напомнил, что при заморозке часть витаминов уходит.