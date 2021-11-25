Россиянам с 2022 года разрешат отказаться от бумажных полисов ОМС

Цифровой медицинский полис является одним из сервисов, который Минздрав планирует развивать в ближайшем будущем. Он подразумевает, что полис обязательного медицинского страхования (ОМС) станет цифровым и будет формироваться автоматически, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мурашко отметил, что россияне смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС уже с 2022 года, сообщил Life.

По его словам, эта инновация позволит обеспечить быструю и удобную коммуникацию при обращении пациентов в медицинскую организацию. Документ в новом виде будет формироваться автоматически после появления соответствующих данных в системе ЗАГС либо по заявлению застрахованного человека.

«В настоящее время заявление на выпуск полиса ОМС можно оформить в электронном виде, если есть подтвержденная учетная запись на Едином портале госуслуг», — уточнил министр.

Также в своем личном кабинете на госуслугах можно получить сертификат о вакцинации или перенесенном ковиде. Документ защищен QR-кодом. Его можно предъявлять в электронном виде или на бумаге.