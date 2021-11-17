Бумажные сертификаты о прививке от коронавируса начали выдавать в Подмосковье

В Московской области начали выдавать бумажный сертификат переболевшего и вакцинированного от коронавируса. Их можно получить в 127 МФЦ и 218 ТОСПах, сообщил министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

Он подчеркнул, что эта услуга доступна для тех, кто не зарегистрирован на портале госуслуг или не может распечатать сертификат из личного кабинета.

«Сертификаты с QR-кодом для вакцинированных и переболевших СOVID-19 формируются в автоматическом режиме. Процесс получения документа для заявителей простой и понятный», — добавил Рымар.

Сертификат с QR-кодом в офисах МФЦ выдается в день обращения. Для получения услуги нужно прийти в офис многофункционального центра. С собой нужно иметь паспорт, при наличии — полис ОМС и СНИЛС. В случае, если нужен экземпляр сертификата на английском языке, — загранпаспорт.

Заранее записываться на прием не нужно. Обратиться за услугой могут россияне, иностранцы и лица без гражданства. Сертификаты печатают в окнах приема и выдачи документов. В этом случае сотрудник МФЦ заполняет заявление в системе. Также это можно сделать в смарт-центрах — цифровых МФЦ. В этом случае посетитель может сам распечатать документ из личного кабинета портала госуслуг. При необходимости ему могут помочь консультанты.