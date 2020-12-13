Россиянам рассказали, можно ли спать рядом со смартфоном

Многие считают, что вредно класть рядом с собой смартфон перед сном. При этом гаджет зачастую лежит именно рядом с кроватью. На самом деле он не оказывает никакого пагубного влияния на организм, заявил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

«В том, чтобы держать телефон ночью рядом с кроватью, нет ничего плохого. Наукой достоверно не доказано, что его излучение как-то ощутимо влияет на организм», — привела слова эксперта «Российская газета».

Кузьменко добавил, что ВОЗ еще в 2014 году говорила, что нет статистически достоверной корреляции между использованием смартфонов и риском каких-либо заболеваний. При этом он подчеркнул, что перед сном не стоит долго смотреть в экран устройства. Даже перевод телефона в ночной режим не уменьшает нагрузку на глаза. От такого ночного просмотра страдает зрение.

«Во-вторых, это может вызвать нарушения сна, и с психологической точки зрения (нервная система волнуется от прочитанных новостей, мозг пытается обработать всю информацию, которую пользователь проскроллил в ленте), так и с физиологической (свечение экрана, по некоторым данным, влияет на выработку мелатонина, гормона сна, и чем дальше, тем больше)», — отметил Кузьменко.

Оптимальным вариантом специалист назвал завершение просмотра чего-либо в смартфоне за час до сна. Ранее президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал, что для хорошего сна ночью нужно хорошо прожить день.