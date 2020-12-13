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    13 декабря 2020, 08:13

    Россиянам рассказали, можно ли спать рядом со смартфоном

    Дарья Бунякова

    Многие считают, что вредно класть рядом с собой смартфон перед сном. При этом гаджет зачастую лежит именно рядом с кроватью. На самом деле он не оказывает никакого пагубного влияния на организм, заявил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
    Россиянам рассказали, можно ли спать рядом со смартфоном

    «В том, чтобы держать телефон ночью рядом с кроватью, нет ничего плохого. Наукой достоверно не доказано, что его излучение как-то ощутимо влияет на организм», — привела слова эксперта «Российская газета».

    Кузьменко добавил, что ВОЗ еще в 2014 году говорила, что нет статистически достоверной корреляции между использованием смартфонов и риском каких-либо заболеваний. При этом он подчеркнул, что перед сном не стоит долго смотреть в экран устройства. Даже перевод телефона в ночной режим не уменьшает нагрузку на глаза. От такого ночного просмотра страдает зрение.

    «Во-вторых, это может вызвать нарушения сна, и с психологической точки зрения (нервная система волнуется от прочитанных новостей, мозг пытается обработать всю информацию, которую пользователь проскроллил в ленте), так и с физиологической (свечение экрана, по некоторым данным, влияет на выработку мелатонина, гормона сна, и чем дальше, тем больше)», — отметил Кузьменко.

    Оптимальным вариантом специалист назвал завершение просмотра чего-либо в смартфоне за час до сна. Ранее президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал, что для хорошего сна ночью нужно хорошо прожить день.