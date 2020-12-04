Эксперт рассказал, как избавиться от бессонницы

Для того, чтобы избавиться от ночных кошмаров и повлиять на сон, нужно повлиять на жизнь. Таким мнением поделился президент Российского общества сомнологов, профессор, доктор медицинских наук и заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

«Чтобы хорошо спать, нужно хорошо прожить день. Этот год явно не способствует хорошему сну, мы постоянно находимся в стрессе, все это передается на сновидения. Своеобразный постстрессовый синдром», — объяснил он в эфире «Вечерней Москвы».

Эксперт объяснил, что кошмары делятся на несколько категорий. Первая — это просто мультимедийное проигрывание ситуации, когда мозг пытается найти выход из ситуации. И вторая — навязчивые кошмары. В данном случае человек постоянно возвращается к страшному сну, потому что не может принять решение или адаптироваться. Бузунов рекомендует обратиться к психологу, который назначит лечение.

Однако есть несколько простых способов, которые помогут избавиться от кошмаров. По мнению сомнолога, по утрам не стоит смотреть новости дольше 15 минут. Также хорошо помогает физическая активность. Врач советует заменить кофеин на 10 тысяч шагов в день.

Кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала RT, как преодолеть сонливость. По ее мнению, утром можно совершить короткую пробежку с этажа на этаж по лестнице или поприседать.