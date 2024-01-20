Здоровье 20 января 2024, 09:04 Россиянам рассказали, какие выплаты положены по больничному Россиянам напомнили о правилах выплаты больничного в 2024 году РИА «Новости»

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В 2024 году в России вступили в силу изменения, которые касаются выплат по больничному листу. Это связано с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ), рассказала RT специалист «Работа.ру» Юлия Санина.

С 1 января МРОТ повысили до 19 242 рублей в месяц, поэтому минимальная сумма пособия будет равна ему. Максимальная сумма пособия составила 122 875 рублей в месяц.

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По словам Саниной, для расчета больничных берут доход на предыдущие два года. Если средняя зарплата работника за указанный период ниже установленного уровня, то работодатель выплатит по 641,4 рубля за месяц в 30 дней или 650,7 рубля за месяц в 31 день. Эта сумма умножается на количество проведенных по болезни дней.

Оплата за день по максимальной ставке — 4039,7 рубля, отметила эксперт. По ее словам, врач может выписать листок нетрудоспособности пациенту, проходящему амбулаторное лечение, на срок не более 15 дней. При лечении в стационаре — на весь период нахождения пациента в медицинском учреждении. После выписки он может продлить больничный еще на 10 дней.

Если работнику нужно продолжительное лечение, то решение принимает врачебная комиссия. Гражданина могут освободить от работы на год с врачебным контролем каждые две недели.

Ранее россиянам рассказали, при каком условии они могут получить оплаченный работодателем больничный после увольнения.