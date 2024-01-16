Общество 16 января 2024, 15:47 Эксперт МФП Захаренкова: бывший сотрудник может получить выплаты по больничному после увольнения

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Заместитель руководителя правовой инспекции труда столичной федерации профсоюзов (МФП) Валентина Захаренкова рассказала, при каких условиях работодатель оплачивает больничный бывшему подчиненному. Соответствующие правила действуют в течение 30 дней после увольнения, сообщила «Москва 24».

Кроме того, экс-сотрудник не должен быть устроен на другое место. Для получения выплат ему необходимо обратиться в поликлинику за листком нетрудоспособности, пояснила эксперт.

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Если наниматель отказался от назначения пособий, можно написать жалобу в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд, отметила Захаренкова.