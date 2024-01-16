16 января 2024, 15:47
Эксперт МФП Захаренкова: бывший сотрудник может получить выплаты по больничному после увольнения
Заместитель руководителя правовой инспекции труда столичной федерации профсоюзов (МФП) Валентина Захаренкова рассказала, при каких условиях работодатель оплачивает больничный бывшему подчиненному. Соответствующие правила действуют в течение 30 дней после увольнения, сообщила «Москва 24».
Кроме того, экс-сотрудник не должен быть устроен на другое место. Для получения выплат ему необходимо обратиться в поликлинику за листком нетрудоспособности, пояснила эксперт.
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Если наниматель отказался от назначения пособий, можно написать жалобу в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд, отметила Захаренкова.
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