Россиянам рассказали, какие витамины помогут поддержать иммунитет зимой

Готовиться организм к зиме нужно заранее. Помочь поддержать свой иммунитет в холодное время года и чувствовать себя бодрее помогут витамины, которые уже сейчас следует начать добавлять в свой рацион. Такое мнение высказала диетолог, гастроэнтеролог Светлана Незванова.

Восполнять недостаток тех или иных витаминов следует через продукты питания, считает Незванова. Так, на помощь в укреплении иммунитета придет витамин С. Кроме того, зимой организму особенно необходим витамин D. Его человек может получить, добавив в свой рацион продукты, содержащие жир. В их числе сливочное и топленое масло.

«И зимой, когда достаточно суровые, слякотные условия, дополнительный жир позволителен в диетологии. Его должно быть больше в рационе, чем в жаркий период», — приводит слова Незвановой ИА «Невские новости».

Кроме того, в жирах содержатся и другие полезные микроэлементы, отметила диетолог. Например, в рыбе и в сале много витамина А.

А вот апатия и упадок сил, которые также часто ощущаются в зимний период, часто связаны с дефицитом магния, отметила Незванова. Она рекомендовала изучить продукты, которые богаты витаминами группы В и магнием. Они очень сильно участвуют в синтезе гормонов, которые отвечают за настроение, объяснила диетолог.

При этом врач призвала не злоупотреблять витаминными добавками, поскольку это грозит опасной передозировкой.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что ежедневный рацион влияет на наше здоровье. Специалисты назвали 12 принципов правильного питания. От него зависит нормальная жизнедеятельность практически всех органов и систем в организме человека.