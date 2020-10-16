Весь мир отмечает 16 октября День правильного питания. Роспотребнадзор напомнил, что ежедневный рацион влияет на наше здоровье. Специалисты назвали 12 принципов правильного питания.

Один из важнейших аспектов здорового образа жизни — это правильное, сбалансированное питание. От него зависит нормальная жизнедеятельность практически всех органов и систем в организме человека.

Неправильное питание способствует появлению избыточного веса и ожирения. В России избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение — у 19 и 27,6% мужчин и женщин соответственно.

Специалисты Роспотребнадзора назвали 12 принципов сбалансированного рациона.

Частота. Очень важно питаться несколько раз в день небольшими порциями и примерно в одно и то же время. Оптимальное количество приемов пищи — от трех до пяти.

Разнообразие. Ежедневный рацион нужно составлять из разных продуктов. Полезно будет ограничить количество жирной, жареной, острой и кислой пищи. При составлении меню нужно обратить внимание на состав блюд. В них должны содержаться все необходимые органические и минеральные вещества.

Постепенность. Не нужно отказываться от привычного меню резко. Лучше включать здоровую еду в рацион постепенно. Поможет в приготовлении здорового питания пароварка. С ее помощью вы сохраните все полезные вещества, которые содержатся в продуктах.

Энергетический баланс. Для соблюдения баланса можно использовать таблицы с данными о количестве белков, жиров и углеводов в продуктах. Внимание нужно обратить и на калорийность. Высчитать необходимое количество калорий нужно с учетом своих энергозатрат за день.

Обязательно завтракайте. Утренний прием пищи нужно сделать полноценным и разнообразным. Каша идеально подойдет для завтрака. В ней есть все необходимое для организма. Если времени на приготовление нет, то подойдут бананы, яблоки и йогурт. Полезным будет и яйцо всмятку или омлет.

Составьте график питания. Берите на работу здоровые перекусы: пшеничные хлебцы, батончик с мюсли, смесь сухофруктов с орехами, яблоко или кусочек сыра. Это поможет не голодать, а значит, и не переедать во время основных приемов пищи.

Разбавляйте рацион. В вашем рационе должны быть супы. Они улучшат пищеварение и не будут перегружать желудок. Количество алкогольных напитков нужно уменьшить. Пейте больше простой воды.

Ешьте поменьше сладкого. Лучше сократить количество тортов и пирожных с кремом, шоколада и булок. Полезнее для организма будет творог с фруктами, медом и ягодами. Для чаепития подойдет мармелад.

Не забудьте о генах. При составлении меню стоит уделить внимание пищевым привычкам родных. Например, если ваша семья с севера, то рыба и мясные блюда подходят вашей системе питания, а экзотические фрукты будут для вашего организма стрессом.

Фрукты и овощи необходимы. Если не есть свежие фрукты и овощи, то организм недополучит необходимые витамины и макроэлементы. Но и перебарщивать с клетчаткой не стоит, это может привести к расстройству желудка и другим проблемам, связанным с процессом пищеварения.

Следите за жирами. В рационе должно быть больше жиров растительного происхождения. Полностью отказываться от жиров нельзя.

Умеренность. Не нужно переедать или недоедать. Меню должно быть сбалансированным и содержать подходящее для вашего телосложения и энергозатрат количество калорий.