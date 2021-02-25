Россиянам рассказали, какие продукты способны отбелить зубы

Не только пасты и зубные порошки способны отбелить зубы. С этой функцией могут справиться некоторые овощи и фрукты. Об этом рассказала диетолог Анна Белоусова.

По ее словам, отбеливание происходит благодаря тому, что убиваются бактерии во рту.

«Тот же ананас, та же папайя действительно убивают бактерии в полости рта. Если мы жуем морковь, во-первых, происходит механическое удаление налета с зубов. Во-вторых, это все-таки укрепление десен», — передел телеканал «Звезда» ее слова.

Она отметила, что когда укрепляются десны, то улучшается кровообращение во рту и полость рта тоже становится лучше. Тем не менее диетолог добавила, что с функцией отбеливания зубной порошок все-таки справляется лучше.

Стоматолог Мария Балакирева дала рекомендации, какую зубную щетку лучше выбирать. По ее словам, сначала нужно проконсультироваться с врачом, который подберет подходящую зубную щетку, исходя из состояния зубов пациента. Кроме того, специалист посоветовала пользоваться электрической зубной щеткой и ирригатором.