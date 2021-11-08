Вакцины «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» подойдут для детей. В будущем эти препараты смогут использовать для защиты несовершеннолетних от коронавируса. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

«Текущий состав вакцин „ЭпиВакКорона“ и „ЭпиВакКорона-Н“ является универсальным: он подходит для вакцинации взрослого населения и может рассматриваться в качестве профилактического средства для детей — после соответствующих клинических исследований», — приводит «Интерфакс» слова ученого.

Семенов добавил, что пока тестировать эти вакцины на детях не планируют. Он добавил, что в России нет необходимости создавать специальный препарат для того, чтобы прививать детей.

В конце октября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что для вакцинации детей от SARS-CoV-2 медики снизят концентрацию «Спутника V» в 10 раз. Подросткам будут колоть вакцину, разбавленную физраствором в пять раз.