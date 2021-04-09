Россиянам рассказали, как распознать поддельное лекарство

Чтобы случайно не выпить лекарство-подделку, нужно сначала изучить внешний вид таблеток и сравнить с описанием в инструкции. Об этом подробно рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

«Если лекарство по каким-то признакам отличается от описания в инструкции — велика вероятность контрафакта или недоброкачественного препарата. Это могут быть изменения цвета, наличия включений, изменение консистенции, расслоения, рассыпание, крошение, наличие нехарактерного запаха», — передало его слова агентство «Прайм».

Врач предупредил, что нельзя использовать препараты, которые вызывают подозрения. Он посоветовал в таком случае с чеком и заявлением обратиться в Росздравнадзор.

Упаковка препарата тоже имеет важное значение. На ней не должно быть смазанных красок, все буквы обязательно должны выглядеть четко и стоять ровно. На коробке должна стоять маркировка с указанием срока годности, серией препарата, а также data matrix — код для препаратов, выпущенных в обращение после июля прошлого года. Беспалов порекомендовал не покупать лекарства в интернет-магазинах, чтобы не нарваться на подделку.