Фармацевт объяснил, кому прием аспирина грозит кровоизлиянием в мозг

Фармацевт Николай Беспалов объяснил, у кого прием аспирина может вызвать кровоизлияние в мозг. Помимо прочего, такие препараты нередко провоцируют аллергические реакции, написало ИА Nation News.

Он отметил, что ацетилсалициловая кислота влияет на свертываемость крови. Это может стать причиной кровотечений. По словам Беспалова, большая часть лекарств из домашней аптечки может плохо влиять на работу организма.

«Многие препараты обладают токсическими эффектами для работы почек. Поэтому люди с почечной недостаточностью должны отказываться от приема подобных лекарств, либо соблюдать большую осторожность, чтобы потребление препарата не закончилось летальным исходом», — уточнил врач.

В заключение специалист напомнил об опасности самолечения.