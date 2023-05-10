10 мая 2023, 01:02
Россиянам рассказали, как пережить магнитные бури без ухудшения самочувствия
Кардиолог Кремнев: прогулки и плавание улучшат работу сердца во время магнитных бурь
Доктор медицинских наук, заслуженный врач России, кардиолог Юрий Кремнев рассказал, как пережить магнитные бури без значительного ухудшения самочувствия. Эти природные явления влияют на людей с заболеваниями вегетососудистой системы, написала «Парламентская газета».
Бури сказываются на людях в возрасте, так как с годами увеличивается метеочувствительность. Геомагнитные возмущения из-за вспышек на Солнце чувствуют люди, перенесший инфаркт или инсульт.
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Те, кто находятся в зоне риска, могут обезопасить себя сами, сказал врач. Для этого нужно накануне или в день магнитных бурь увеличить дозу лекарства, которое человек принимает постоянно по назначению врача. При гипертонии это препараты от повышенного давления, при сердечных заболеваниях — средства от стенокардии или аритмии. Но сохранить хорошее самочувствие помогут не только лекарства.
«Это могут быть спокойные прогулки, небольшие аэробные нагрузки, такие как плавание, гимнастика — это улучшает работу сердца, сосудов», — посоветовал кардиолог.
На здоровых людей магнитные бури вообще никакого влияния не оказывают.
Ранее сообщалось, что в дни особой активности магнитных бурь у человека могут обостряться хронические заболевания. Это основная опасность такого явления для здоровья человека.
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