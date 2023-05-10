Здоровье 10 мая 2023, 01:02 Россиянам рассказали, как пережить магнитные бури без ухудшения самочувствия Кардиолог Кремнев: прогулки и плавание улучшат работу сердца во время магнитных бурь РИА «Новости»

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Доктор медицинских наук, заслуженный врач России, кардиолог Юрий Кремнев рассказал, как пережить магнитные бури без значительного ухудшения самочувствия. Эти природные явления влияют на людей с заболеваниями вегетососудистой системы, написала «Парламентская газета».

Бури сказываются на людях в возрасте, так как с годами увеличивается метеочувствительность. Геомагнитные возмущения из-за вспышек на Солнце чувствуют люди, перенесший инфаркт или инсульт.

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Те, кто находятся в зоне риска, могут обезопасить себя сами, сказал врач. Для этого нужно накануне или в день магнитных бурь увеличить дозу лекарства, которое человек принимает постоянно по назначению врача. При гипертонии это препараты от повышенного давления, при сердечных заболеваниях — средства от стенокардии или аритмии. Но сохранить хорошее самочувствие помогут не только лекарства.

«Это могут быть спокойные прогулки, небольшие аэробные нагрузки, такие как плавание, гимнастика — это улучшает работу сердца, сосудов», — посоветовал кардиолог.

На здоровых людей магнитные бури вообще никакого влияния не оказывают.

Ранее сообщалось, что в дни особой активности магнитных бурь у человека могут обостряться хронические заболевания. Это основная опасность такого явления для здоровья человека.